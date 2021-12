Escunas de turismo não operam neste domingo

As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não funcionam neste domingo, 11, devido aos fortes ventos, informa a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab). A linha Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão na Ilha de Itaparica por causa das condições desfavoráveis de navegação.

Já a travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente com oito embarcações. O movimento de embarque de passageiros é tranquilo, tanto no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, como no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Os horários de saída ocorrem de 30 em 30 minutos e o embarque é imediato.

Para o Morro de São Paulo, os catamarãs estão saindo de Salvador, atracando em Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a travessia para o Morro. Com conexão, a viagem que normalmente dura 2h e 20m, fica em 3h e 20m. Mas a tarifa tem o mesmo valor: R$ 75. O primeiro catamarã para o Morro zarpou às 8h30 e os próximos horários são 9h, 10h30, 13h e 14h30.

