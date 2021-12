Escunas de turismo de Salvador não funcionam neste domingo

Por conta das chuvas e ao mar agitado, as escunas de turismo que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não funcionam nesta domingo, 10, em Salvador.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos (Astramab), a operação das embarcações foram suspensas desde sábado, 9. Devido ao mau tempo, a linha para Morro de São Paulo faz conexão na Ilha de Itaparica.

Ainda de acordo com a Astramab, os catamarãs zarpam normalmente do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença). Lá, fazem uma pequena travessia em lanchas até o Morro. A viagem dura aproximadamente 3h20 e os horários de saída são as 10h30, 13h e 14h30. Mesmo com a conexão, o valor da tarifa continua segue R$ 95,20.

A travessia do Sistema Salvador-Mar Grande registra o fluxo tranquilo. Sem filas de embarque nos dois terminais: o Náutico, no Comércio, e o Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Oito embarcações estão em tráfego, com saídas a cada 30 minutos. O sistema funcionará de Mar Grande para Salvador até as 18h30 e no sentido inverso, até as 20h. O preço da tarifa aos domingos e feriados é de R$ 7,10.

