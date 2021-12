Escuna fica à deriva e para próximo a local de naufrágio em Mar Grande

Uma escuna de passeio pelas ilhas de Salvador ficou à deriva na manhã deste domingo, 3. A embarcação “Crystal”, que estava ancorada na região do Forte São Marcelo, desprendeu-se e foi parar em Mar Grande, próximo ao local onde aconteceu a tragédia que matou 19 pessoas no dia 24 de agosto.

Segundo Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, o comandante da embarcação já foi localizado e ele informou que não havia ninguém na escuna. Uma equipe da Capitania dos Portos foi enviada ao local.

Ainda de acordo com Flávio, há uma suspeita que a escuna tenha se desprendido da boia por conta do mau tempo e do mar agitado. A embarcação não estava em serviço, uma vez que o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos e a travessia entre Salvador e Mar Grande foram suspensas logo no início deste domingo.

adblock ativo