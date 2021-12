Escultura tem braço arrancado no Dique do Tororó

A estátua do orixá Oxumaré sobre o calçadão do Dique do Tororó, em Salvador, está sem o braço esquerdo desde a madrugada desta segunda-feira, 21.

Obra do escultor e artista plástico baiano Tatti Moreno, a imagem em fibra de vidro foi alvo de vandalismo, conforme suspeita a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela manutenção e conservação da área.

Em nota, o órgão informa que estuda providências para recuperação da obra, que compõe o conjunto de esculturas do Dique junto com outras 11.

