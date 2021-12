A sátira do poeta barroco Gregório de Matos Guerra juntou-se ao legado libertário da estátua de Castro Alves no centro da cidade. Essa foi tônica, nesta sexta-feira, 5, da inauguração da obra em homenagem ao ‘Boca do Inferno’, instalada em frente à praça Castro Alves.

Interativa, a imagem recebeu um tom de realidade, ao possuir o tamanho do poeta, além de contar com um dispositivo de presença, acionado quando uma pessoa se aproxima da escultura confeccionada em fibra de vidro pelo artista plástico Tati Moreno.

A interatividade surprendeu o estudante Bruno Seixas. “Foi só eu ficar na frente dele, que ouvi uma voz declamando poesias”, disse Bruno sobre a voz que é do ator Jackson Costa.

Legado

Presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro ressaltou o legado do poeta para a atualidade. “A arte vem sofrendo censura em todo o país. Aí surge a importância de discutir Gregório de Matos, um poeta libertário”, explicou o gestor.

Francisco Artur* Escultura interativa homenageia poeta Gregório de Matos

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo