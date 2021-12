Escultura em homenagem a Jorge Amado será restaurada

A escultura Ode a Jorge Amado, inaugurada em 1985 em homenagem ao escritor baiano, será restaurada pelo Governo do Estado.

A obra, no Imbuí, na avenida que leva o nome do criador de Gabriela, foi feita pelos artistas Calasans Neto (1932-2006) e Tatti Moreno. Está desgastada pelo tempo e ação de vândalos.

Na edição do Diário Oficial do Estado do último final de semana consta que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), contratou, por inexigibilidade de licitação, a Esplanada Produções Artísticas e Eventos ltda., do próprio Tatti Moreno, para o trabalho de restauração, no valor de R$ 696 mil.

"Alta"

A cifra, no entanto, foi considerada alta por especialistas da área, que criticaram também a ausência de licitação para a restauração.

"É altíssimo. Tenho experiência no assunto. Restauramos o monumento Riachuello, no Comércio, e o preço não foi esse. Acho que tinha que ocorrer licitação", afirmou a restauradora e professora de artes Ana Maria Villar.

A opinião foi compartilhada pelo também restaurador José Dirson Argolo: "É extremamente elevado. Quando restaurei a estátua do Campo Grande, foi pouco mais de

R$ 200 mil, com uma quantidade enorme de peças e uma altura de 30 metros. Como é que uma única peça vai custar isso?".

De acordo com a assessoria da Conder, o custo do contrato é um "valor abaixo do praticado pelo mercado". A obra estava na lista de um programa da Fundação Gregório de Mattos para recuperação de 100 equipamentos, com custo total de R$ 2,5 milhões.

O monumento estava instalado na entrada do Imbuí. Mas, com as obras do complexo viário do bairro, houve a necessidade de retirá-lo, considerado um "momento oportuno para a restauração", segundo nota da Conder.

"Precisou ser retirada porque o viaduto foi construído. A Conder já havia programado a restauração. Ela ficará em frente aos bares do Imbuí", disse Otávio Neto, diretor de sítios históricos da fundação.

A reportagem tentou ouvir Tatti Moreno, nesta terça-feira, 4, diversas vezes. Na última, a ligação foi cortada por uma mulher que atendeu ao telefone.

