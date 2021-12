Escultura do MAM avaliada em R$ 20 mil é furtada

Uma escultura em gesso avaliada em R$ 20 mil, pertencente ao Museu de Arte Moderna (MAM) de Salvador, foi furtada nesta quinta-feira, 17. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura (Secult) a obra de arte foi feita pelo artista Maurício Ruiz, em 1997.

O furto foi percebido após funcionários do MAM notarem a ausência da ecultura, que ficava dentro da capela. O caso foi registrado na Delegacia do Bonfim, na manhã desta sexta-feira, 18, e uma perícia foi realizada no local, na tentiva de ajudar nas investigações do crime.

adblock ativo