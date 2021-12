Escritório de Lídice da Mata arrombado durante Carnaval

O escritório de Lídice da Mata foi arrombado durante o Carnaval. De acordo com a assessoria da parlamentar, os criminosos entraram pela lateral do Empresarial Rio Vermelho e roubaram oito salas no prédio. Um notebook, um netbook, uma máquina fotográficas e dois monitores de computador foram levados do escritório de Lídice.

O prédio ficou fechado entre sábado, 14, e esta quarta, 18, portanto não há informações do dia em que o crime aconteceu. A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia do Rio Vermelho e policiais realizaram perícia no local. Eles aguardam imagens do edifício para tentar localizar os bandidos.

