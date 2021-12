Escritório de Alice Portugal é invadido por vândalos

O escritório da deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Salvador, Alice Portugal (PCdoB), foi arrombado na madrugada desta quinta-feira, 4, na avenida Anita Garibaldi, no bairro da Federação.



Na ação, os bandidos destruíram o local, rasgaram documentos e reviraram gavetas, mas deixaram intocados objetos de valor, como computadores, celulares e troféus.



Para a deputada a ação causou estranheza. "É estranho que o portão que dá acesso à porta de vidro para entrar na sala tenha sido forçado, mas a porta de vidro não", disse.



Até o momento, segundo a parlamentar, não sentiu falta de nenhum pertence e a ocorrência foi registrada na 1° delegacia dos Barris.



Alice Portugal disse ainda, que não tem inimigos pessoais e que sempre procura fazer suas atividades políticas sem criar desafetos.



O local conta com um sistema de alarme, com sensor de presença, que foi destruído pelos invasores.

