Escritor Marcos Piangers apresenta talk show sobre paternidade em Salvador

Uma das maiores referências sobre paternidade na atualizade, com mais de 400 milhões de views em seus vídeos nas redes sociais, o escritor Marcos Piangers apresenta o 'Especial O Pai É Pop', nesta quinta-feira, 10, no Teatro Sesc Casa do Comércio (Caminho das Árvores).

No talk show, o autor fala sobre o impacto da paternidade na vida de um homem, a nova concepção do pai moderno e sobre como aprender diariamente com os filhos a ser mais equilibrado.

A abertura do show fica por conta de Otavio Leal, do projeto 'Pai, Vem Cá', que desenvolve um trabalho de incentivo à paternidade ativa na Bahia.

Os ingressos custam entre R$60 (meia) e R$120 (inteira) e estão à venda no site Ingresso Rápido. Pais e professores de escolas parceiras pagam R$70.

