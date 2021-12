Escritor denuncia ação criminosa em Zona Azul do Pelourinho

O escritor baiano Hugo Porto utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para denunciar a falta de segurança no Centro Histórico de Salvador.

De acordo com as informações publicadas no Facebook, ele foi alvo da ação de guardadores de carro da Zona Azul em conjunto com os chamados "flanelinhas" que ficam no Pelourinho.

A abordagem aconteceu durante a edição do projeto A Feira da Cidade no local. "Tudo indica que a ação foi orquestrada pelo próprio 'guardador' da Zona Azul que, quando saímos do carro ao estacionar, já nos abordou cobrando os R$ 10,00 referentes a cartela diária de estacionamento mais cerca de R$ 10,00 para um 'flanelinha' local", explicou.

Acompanhado por outras pessoas, o escritor decidiu não pagar a "taxa extra" e seguiu para o evento. Entretanto, na volta para o carro, o grupo foi alvo de criminosos.

"Como pagamos apenas o devido e seguimos, na saída, fomos emboscados por uns 10 indivíduos que nos renderam e levaram todos os celulares, carteiras e bolsas", relatou.

As vítimas registraram a ocorrência na Delegacia do Turista (Deltur). Ninguém ficou ferido.

adblock ativo