Esconderijo subterrâneo de drogas é localizado em Salvador

Um esconderijo subterrâneo para pasta base de cocaína foi localizado na noite desta quarta-feira, 13, no bairro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a droga possui alto valor no mercado, visto que quando refinado vira cocaína e a sobra pode virar crack.

Após fazer levantamentos para operação conjunta Conhecer, Operar e Aproximar (COA), agentes da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) receberam uma denúncia de que um homem estaria enterrando entorpecentes em Sussuarana Nova. O terreno ficava localizado em frente a agências bancárias e no fundo de restaurantes bem frequentados.

Ao chegar no local, as equipes encontraram e prenderam Rogério Santos de Jesus, 27 anos, que segundo a SSP, integra uma organização criminosa que comercializa drogas no bairro, além de ser responsável pela distribuição de materiais ilícitos. Inicialmente, Rogério confessou que participa da venda ilegal e mostrou o ponto onde escondia o entorpecente.

Os policiais, então, escavaram e encontraram aproximadamente 1 kg de pasta base, que poderia render o lucro em torno de 50 mil reais, além de também 1 kg de crack. Os agentes continuaram as buscas e localizaram um revólver calibre 38 escondido no fundo falso do micro-ondas. Em outro local da casa foram encontradas duas balanças.

Rogério já possui passagem por associação ao tráfico e foi encaminhado à 11ª DT, onde foi ouvido. "A princípio ele será indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Não descartamos a participação dele também nos crimes de corrupção de menores e homicídios", explica o titular da 11ª DT, delegado Thiago Pinto.

Materiais foram apresentados na 11ª DT

