Esconderijo de armas e drogas é desmontado em operação no Lobato

Um esconderijo de drogas e armas foi descoberto pela polícia na tarde da sexta-feira,19, no bairro do Lobato, situado no subúrbio de Salvador. Os materias estavam dentro de alçapões e buracos numa área de mata fechada.

De acordo com a Secretaria de segurança Pública da Bahia ( SSP-BA), Polícia Militar (PM-BA) chegou até o local após denúncia, que alertou a PM sobre o esquema de uma quadrilha envolvida com tráfico, homicídios, roubos e corrupção de menores.

Durante a ação, um homem identificado como Wadson Silva Souza, conhecido como " Cocada", tentou fugir, mas foi detido com 45 trouxas de maconha, além de celulares.

Polícia chegou até o local após denúncias anônimas

