Escombros de casarão que matou três pessoas começam a ser retirados

Os escombros do casarão localizado na Ladeira da Soledade, no Centro Histórico de Salvador, começam a ser retirados nesta manhã de quarta-feira, 10. A execução do serviço, autorizada após parecer legal da Procuradoria Geral do Município, é feita pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

O imóvel desabou na noite do último dia 24 de abril. Cinco pessoas da mesma família estavam na casa ao lado do casarão no momento do acidente. José Prostero Deminco, 73 anos, e os filhos Paulo Carreiro Deminco, 43 anos, e Ana Carreiro Deminco, 37 anos, morreram no local.

Simone Deminco Rufinagueli, 42 anos, e o filho dela, Ruan Deminco Rufinagueli, ficaram feridos. O casarão fica localizado ao lado do Colégio Carneiro Ribeiro.

adblock ativo