Escolha de serviços para pets exige cuidado

O balanço da Operação Pet do Bem, realizada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) levantou debate sobre critérios na escolha do serviço de pet shop, uma vez que o número de empreendimentos deste tipo vem crescendo em Salvador.

De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), há 176 estabelecimentos registrados na capital baiana. No entanto, parte desses pet shops não oferecem um serviço qualificado. Segundo a presidente do CRMV, Anelisa Almeida, antes de solicitar algum serviço, o responsável pelo animal deve verificar se a loja ou clínica possui o certificado do órgão.

“O documento precisa estar visível para o cliente, logo na entrada, ou em uma parede interna”, diz. Este papel, segundo ela, deve conter registros oficiais, como a assinatura do CRMV e o cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) do estabelecimento.

Além de checar a regularidade do estabelecimento junto ao conselho, a dentista Thais Mariano, que costuma levar seus animais nestes locais, conta observa o profissionalismo no atendimento: “Procuro um lugar que ofereça boas condições para os meus animais, além de veterinários competentes”.

Dona do gato Eek e da cadela Fiona, Thais suspeita de locais que praticam preços muito baratos. “Claro que busco promoções para comprar ração e medicamentos, mas sei que normalmente os serviços para pets são caros”, afirma. Só de alimentação, a dentista gasta quase R$ 500 a cada dois meses.

Considerados membros da família, Fiona e Eek são levados ao pet shop pelo menos uma vez ao mês. Banho, tosa e atendimento veterinário estão entre os principais serviços contratados.

Redes sociais

Thaís é acostumada a consultar um grupo de amigos em uma rede social sobre os melhores pet shops. “Esse grupo já me deu boas dicas. Há cinco locais no bairro da Pituba que vou sempre”.

As informações compartilhadas podem ser importantes para escolher um bom serviço, mas o Procon orienta que os consumidores podem verificar a credibilidade de qualquer estabelecimento. Para isso, basta ligar para o órgão (71 3116-0567) e checar a quantidade de reclamações de cada estabelecimento deste tipo em Salvador.

O diretor de fiscalização do Procon, Iratan Vilas Boas, também recomenda que o consumidor observe a validade do produto que vai comprar. Com isso, Iratan alerta para a necessidade de o consumidor estar atento à procedência dos produtos. “É comum flagrarmos pet shops que comercializam remédios vencidos ou adulterados”, completou.

Setor tem crescimento no país

O aumento da população de pets tem atraído investimentos no setor de animais de estimação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de cachorros já supera o de crianças. Os dados, referentes ao ano de 2015, apontam 44,9 milhões de pessoas menores de 12 anos para 52,2 milhões de cães domesticados.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria e Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) o mercado de pets cresceu 5,7% em 2016 em todo o país. Tal ascensão, de acordo com a associação, é causada, sobretudo, pelo venda de ração para animais, que corresponde a 67% do mercado do setor.

Porém, a Abinpet enfatiza que os pet shops ainda necessitam de profissionalização para garantir a estabilidade no mercado.

Mercado local

Em Salvador, é visível o aumento no número de lojas voltadas para animais de estimação. Atualmente, são 176 estabelecimentos registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária na capital baiana.

“Do ano passado para cá, houve um crescimento de 18% no número de empreendimentos para os pets“, diz a veterinária e presidente do CRMV, Anelisa Almeida.

O investimento no mercado soteropolitano de animais domésticos é variado.

De pet shops 24 horas até hotéis para animais, não faltam opções para cuidar bem dos bichos de estimação.

Porém, de acordo com o Procon-BA, independentemente do serviço contratado, o consumidor precisa estar atento às irregularidades e buscar sempre um serviço qualificado.

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

