Escolas terão seu mobiliário renovado em 40% este mês

Nos próximos dias, cerca de 40% do mobiliário das 440 instituições de ensino municipais devem ser renovados. O objetivo é, até o final da semana, dotar as escolas de equipamentos novos, dentre os quais carteiras, ventiladores e bebedouros.

A entrega simbólica dos novos ítens foi feita na manhã desta segunda-feira, 27, na Praça Municipal pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário municipal de Educação, Guilherme Bellintani.

A compra do material integra a primeira etapa do Programa Combinado, lançado este mês para reformular as estruturas física e pedagógica das escolas. Com investimento de R$ 8 milhões, oriundos dos cofres municipais, a aquisição dos equipamentos atenderá aos estudantes da educação infantil, ensino fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Meta

A lista inclui equipamentos para as cozinhas, como liquidificadores e fogões industriais, freezers e refrigeradores. De acordo com Bellintani, a intenção é dotar até 2016 todas as unidades de mobiliário completamente renovado, com menos de três anos de uso.

"Trata-se de um investimento histórico em equipamentos escolares. O que queremos é oferecer mais segurança e conforto às crianças. Dessa forma, elas serão cada vez mais estimuladas a aprender", afirmou.

Ainda conforme Bellintani, o próximo passo é a instalação de equipamentos de ar condicionado e ventiladores. A climatização das salas, segundo ele, vai atender a uma antiga reivindicação. "Estamos iniciando pouco a pouco a climatização das salas. Até o final do ano, esperamos que 20% delas tenham ar condicionado. Nas demais, serão instalados pelo menos com dois ventiladores por sala", completou.

Para professora da 1ª série do ensino fundamental da Escola Municipal Permínio Leite, Tânia Araújo, o novo mobiliário, além de beneficiar os alunos, melhorará as condições de trabalho. "Muitos colegas têm problemas de coluna, pois são obrigados a sentar em cadeiras velhas, às vezes até quebradas. Outros até já passaram mal em sala de aula, por conta do calor excessivo".

O aluno João Rodrigues, 6, se mostrou ansioso para ver a sala em que estuda completamente reformada. "Vai ser bom poder estudar em uma sala nova, com cadeiras coloridas".

Vagas

A próxima etapa do Programa Combinado, que consiste em um plano de ampliação do número de vagas da educação infantil, será lançada na próxima semana. De acordo com o prefeito, a expectativa é de que o número de vagas para crianças de 0 a 5 anos na rede municipal seja dobrado até o final de 2016.

"Percebemos que a procura pelas vagas da educação infantil tem crescido a cada dia. No entanto, muitos pais ainda não conseguem matricular seus filhos por conta da falta de vagas. Em 80 anos, foram criadas apenas 20 mil vagas. Em dois anos, queremos dobrar aumentar esse número para 40 mil".

Ações

O programa Combinado prevê que, até o final de 2016, as atividades da Secretaria Municipal da Educação (Smed) serão norteadas por 112 ações para solucionar questões que afetam diretamente a qualidade do ensino.

Está prevista pela iniciativa a resolução de questões desde a limpeza de caixas d'água das unidades escolares até as mais complexas, como a implantação de projetos de apoio à aprendizagem escolar.

O programa, que custará cerca de R$ 500 milhões aos cofres municipais, foi dividido em seis diferentes eixos, que contemplam o estímulo à participação da família na escola, a atualização de projetos pedagógicos, implementação de plano de cargos e salários para professores e reforma das unidades.

