Escolas se mobilizam contra Aedes aegypti

As mobilizações contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da tríplice viral dengue, zika e chikungunya, agora atingem, também, os estudantes e professores da rede estadual de ensino.

Nesta quarta-feira, 24, foi a vez de a comunidade do entorno do Colégio Estadual Tereza Helena Marta Pires, no bairro Alto do Cabrito, subúrbio ferroviário, participar de ações contra a proliferação dos focos do mosquito.

Na ocasião, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ensinaram a alunos, professores e moradores do local como acontece a mutação do mosquito e as formas de combatê-lo.

O objetivo dessas ações, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação (SEC), é incluir o assunto no currículo escolar, o que, acredita o órgão, ajudará a multiplicar conhecimento nas comunidades da cidade.

A mesma preocupação influenciou, ainda, na realização de atividades em escolas geridas pela prefeitura.

Também nesta quarta, na Escola Municipal Francisco Leite, no bairro de Águas Claras, montagens teatrais feitas pelos alunos promoveram o debate sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Foi a segunda vez que o evento aconteceu na unidade.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) afirma que ações de combate ao mosquito acontecem desde 2013, mas, por conta do aumento dos casos registrados, a pasta vem orientando as unidades escolares a intensificar as ações de conscientização sobre o assunto.

Dados

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) sobre a tríplice viral contabilizou 1.777 casos suspeitos de zika, 1.240 casos suspeitos de chikungunya e 7.700 casos prováveis de dengue na Bahia.

Os números, referentes ao período entre 1º de janeiro e 22 de fevereiro, representam as notificações registradas pela Sesab, sem incluir apenas os casos descartados após investigação.

Dos 417 municípios da Bahia, 201 (48,20% do total) notificaram a ocorrência da dengue este ano. Já febre chikungunya foi registrada em 68 cidades baianas, o que representa 16,30% do total.

As maiores epidemias recentes de dengue na Bahia ocorreram em 2009 (123.637 casos notificados) e 2013 (83.453 casos notificados).

Visita

Em visita ao estado de Pernambuco, na manhã desta quarta, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margareth Chan, afirmou que veio ao Brasil para "aprender" sobre o surto das doenças e o aumento da ocorrência de microcefalia em bebês de mulheres infectadas com o vírus da zika durante a gravidez.

"É preciso aprofundar o estudo da relação da zika com a microcefalia. A zika é mistério. Ainda estamos tentando obter respostas", declarou Chan à imprensa.

Ela voltou a dizer que a relação entre a zika e a microcefalia ainda é incerta. No entanto, considerou que "as evidências estão cada vez mais fortes".

Margareth Chan estava acompanhada da diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, e do ministro da Saúde, Marcelo Castro.

O gestor novamente levantou a expectativa de que vacinas desenvolvidas no país fiquem prontas em breve. A estimativa é que, em três anos, a medicação contra o vírus da zika fique pronta. Para a dengue, esse período seria de dois anos.

A informação foi passada no dia em que os Estados Unidos anunciaram estar investigando 14 casos de transmissão sexual do zika vírus. Nesta quarta, também, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação informou que vai buscar recursos com a União Europeia para combate ao Aedes.

Escola municipal faz peça teatral

A Escola Municipal Francisco Leite, localizada no bairro de Águas Claras, promoveu, nesta quarta, uma ação de combate ao mosquito 'Aedes aegypti'.

A ação foi uma encenação teatral apresentada por 10 professores, planejada pelos educadores durante a jornada pedagógica deste ano, que ocorreu na primeira quinzena deste mês.

