Escolas recebem ações da campanha Setembro Amarelo

Durante o mês de setembro, que é dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, as escolas da rede estadual receberão campanha voltada para o 'Setembro Amarelo'. A campanha começa nesta terça-feira, 3, às 14h, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), com a palestra “O império das imagens, a era digital e a saída suicida”.

Coordenada pelas secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), a atividade envolverá a participação dos professores e estudantes que participam do projeto Grupo de Amigos Motivadores (GAM), cujo objetivo é prestar apoio socioemocional aos colegas que sofrem de problemas como depressão.

A ação conta com palestras presenciais, ministradas por psicólogos e assistentes sociais, e virtuais, que poderão ser acessadas por professores das redes estadual e municipais de educação, além de profissionais da atenção básica da área da saúde e população em geral. O link das web palestras estará disponível nos sites das secretarias.

Realizada em quase todo o mundo, a campanha Setembro Amarelo ocorre anualmente em setembro e tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão e informar sobre os sinais que precisam ser observados com atenção, bem como os locais onde procurar ajuda.

adblock ativo