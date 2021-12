Escolas já imunizaram mais de 1600 meninas contra o HPV

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que 1.607 meninas já tomaram a vacina contra o HPV em 42 instituições de ensino de Salvador. O balanço parcial foi divulgado na noite desta quinta-feira, 13.

O objetivo da prefeitura é vacinar pelo menos 80% das 62 mil meninas com idade entre 11 e 13 anos na capital baiana. Nesta sexta, 14, a intensificação seguirá em outras 15 escolas. [confira a relação abaixo]

Para garantir uma maior cobertura vacinal, a SMS informou que trabalhará em um cronograma que contemple todas as instituições de ensino instaladas em Salvador com a presença do público alvo, com datas sugeridas pelas próprias escolas.

Durante a etapa de visitas nas instituições, os postos de saúde funcionarão como uma segunda porta de entrada para acolher as jovens que perderem a imunização em suas respectivas escolas ou que não estão matriculadas na rede de ensino.

A secretaria também informou que, para garantir uma melhor logística, foram priorizados postos de saúde estratégicos em cada um dos 12 distritos sanitários para a realização da vacina.

adblock ativo