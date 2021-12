Escolas ficam sem aula para limpeza após a votação

No dia seguinte às eleições, muitas escolas que foram utilizadas como locais de votação em Salvador não tiveram aulas pela manhã para que funcionários fizessem a limpeza e organizassem as instalações.

Conforme informações da Secretaria Municipal da Educação, das 174 unidades da rede de ensino da capital cedidas à Justiça Eleitoral, a maioria se manteve fechada ontem (o número exato não foi fornecido), com previsão de retorno pleno das atividades pedagógicas somente nesta terça-feira, 4.

No Escola Municipal Osvaldo Cruz, no bairro do Rio Vermelho, durante a manhã os funcionários ainda arrumavam as salas de aula. A funcionária Almerinda Oliveira Cunha contou à equipe de A TARDE que "este ano foi mais tranquilo para arrumar o local". Segundo ela, houve anos em que a escola ficou "mais suja".

As atividades na escola, conforme Ana Carla Pereira, diretora da Osvaldo Cruz, só seriam retomadas no período noturno desta segunda-feira, 3. "Pela parte da manhã e durante a tarde não é possível que as aulas sejam retomadas hoje. Para que tudo fique bem arrumado, só haverá aula no período da noite", explicou a diretora da escola.



Estaduais

Em dois colégios estaduais da região - Euricles de Matos e Manoel Devoto -, conforme funcionários, o retorno das aulas também só ficou para esta terça. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação (SEC), até ontem as escolas ainda estavam cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

125 toneladas

A Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) informou que recolheu nas ruas um número 36% maior de material de campanha de candidatos das diversas legendas que participaram do pleito deste ano em Salvador.

Os agentes retiraram 125 toneladas de papel em forma de panfletos de diversos tamanhos, adesivos e afins. Há quatro anos, o órgão foi responsável pela coleta de 80 toneladas de material eleitoral.

O trabalho teve início às 17h de domingo e prosseguiu pela noite e madrugada de ontem, com a participação de mais de dois mil agentes de limpeza, 64 caminhões compactadores e 30 caçambas.

O trabalho foi finalizado pela manhã, com os últimos veículos lotados de material descartado retirado das ruas na região do subúrbio ferroviário. Outras ações foram realizadas neste final de semana de eleições municipais.

A Transalvador (órgão de trânsito) informou que atuou nas imediações dos maiores colégios eleitorais para coibir estacionamento em locais proibidos e em fila dupla - "fatores que prejudicam a fluidez do tráfego, além de auxiliar a travessia de pedestres", consta de nota do órgão.

