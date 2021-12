Escolas e postos de saúde estão fechados em Mata Escura

As escolas municipais e o posto de saúde da região da Mata Escura tiveram as atividades suspensas, nesta quarta-feira, 25. A insegurança e o medo tomam conta da área, após criminosos decretarem toque de recolher em represália por conta da morte de um traficante durante um confronto com policiais militares.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Agecom), as aulas foram suspensas nas escolas São Miguel, Maximiniano da Encarnação e Maria Constança, para a comunidade escolar se manter em segurança. Em decorrência disso o evento que estava programado para esta quarta pela Fundação Gregório de Mattos na Escola São Miguel, conhecido como "A Casa Vai à Escola", em homenagem ao Dia da África, foi adiado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade de saúde de Mata Escura encontra-se fechada e mesmo com a prisão de suspeitos de forçar toque de recolher, para garantir a segurança da comunidade, só retomará as atividades normalmente após o clima de segurança ser retomado no local.

O Sindicato dos Rodoviários informou que os ônibus do transporte coletivo permanecem sem circular pelo bairro, nesta quarta. O diretor de comunicação do sindicato, Daniel Mota, disse que mesmo com o reforço do policiamento na região, a categoria permanece insegura. Segundo Daniel, os coletivos estão parando no Conjunto Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves, na entrada da Mata Escura, e não entram no bairro.

