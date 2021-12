Escolas e faculdades suspendem atividades após greve da PM

Algumas escolas particulares de Salvador decidiram suspender as atividades nesta quarta-feira, 16, por conta da greve dos policiais militares (confira abaixo lista de instituições que estão fechadas). Como a maioria das atividades entram em recesso a partir desta quinta, 17, as aulas só devem ser retomadas nesta terça, 22, após os feriados de Semana Santa e Tiradentes.

As faculdades e universidades de Salvador também suspenderam as atividades em decorrência do movimento dos PMs. A medida foi tomada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Católica de Salvador (Ucsal), Faculdade da Cidade e Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

