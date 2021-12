Escolas aguardam 1,5 milhão de alunos nesta segunda-feira

Segunda-feira, cerca de 1,5 milhão de alunos de toda a Bahia voltam às aulas nas redes municipal, estadual e particular de ensino. Somente em Salvador e região metropolitana, são esperados 514.587 estudantes nas 418 escolas municipais (153.440 matriculados) e 303 estaduais (361.147 estudantes). Estima-se que na rede particular existam cerca de 350 mil estudantes, sendo que 250 mil estudam na capital baiana, conforme a Associação de Professores do Estado da Bahia (APLB).



Junto com as aulas retornam também os engarrafamentos e transtornos nas ruas dos principais e maiores colégios de Salvador. Carros estacionados em locais indevidos, transportes escolares parados no meio da rua, ônibus coletivos descarregando passageiros fora do ponto, motoristas agoniados e irritados e uma orquestra de buzinas tornam-se cenas corriqueiras.

