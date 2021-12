Escolas acolhem filhos de ambulantes que trabalham no Carnaval

Ambulantes e catadores de recicláveis que irão trabalhar no Carnaval de Salvador podem deixar os filhos no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC), na Escola Municipal Casa da Amizade, em Ondina, que abriu na última terça-feira, 18, na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia, e na Escola Municipal Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho, que começam a funcionar a partir das 8h desta quinta-feira, 20. Os três CAAC funcionarão até as 12h da Quarta-feira de Cinzas, 26.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), as escolas têm capacidade para abrigar 440 crianças e adolescentes. O trabalho é desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

A estrutura da CAAC foi montada para ofertar às crianças conforto e segurança enquanto os pais trabalham no Carnaval. O público assistido tem direito a seis refeições diárias, atividades lúdicas, estrutura para higiene e dormida, além de contar com uma equipe multidisciplinar com 50 profissionais que se revezam em turnos.

A titular da SPMJ, Rogéria Santos afirmou que a secretaria atuará com diversas ações de proteção às crianças durante o Carnaval. “Já estamos com tudo pronto para receber as crianças e adolescentes nas nossas unidades do CAAC, iniciando com a abertura da Casa da Amizade, com uma programação pedagógica completa para promovermos dias de acolhimento com a melhor experiência, garantindo proteção e segurança", disse.

Além disso, o Conselho Tutelar atuará em esquema de plantão em três locais, realizando orientações, encaminhamentos e aplicação de medida de proteção. Os postos são no Centro Municipal de Educação Infantil Calabar, no Jardim Apipema, Colégio Estadual Úrsula Catharino e o Centro e Escola Estadual Wilson Lins, em Ondina.

No total, serão 550 profissionais envolvidos na operação da SPMJ.

