Escolas abordam sexo com superficialidade

"Sexo é algo natural, saudável e faz parte da vida de todos". É com esse argumento que o pedagogo especialista em psicologia da educação Antônio Gouveia defende a necessidade de se falar do assunto desde cedo, já na escola.

Segundo os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2012, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 87,5% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental de Salvador afirmaram ter recebido orientação na escola sobre Aids ou outras doenças sexualmente transmissíveis.

Apesar do número ser alto, Gouveia sinaliza que ainda é muito precária a maneira como as escolas tratam de sexualidade.

"Falta capacitação dos professores e projetos que se proponham a falar de sexualidade. Não temos uma concepção escolar que se proponha a fazer um diálogo natural. Acho que falta também bom senso por parte de toda a comunidade escolar".

Ele critica ainda a abordagem dada ao assunto que, em geral, ocorre nas aulas de ciências ou biologia.

"O grande erro da maioria das escolas é tratar apenas do ponto de vista da reprodução, sem tratar de prazer, métodos de prevenção, orientação sexual", pontua.

De acordo com o Ministério da Educação, a sexualidade é abordada nas escolas públicas a partir do programa Saúde na Escola, em parceria com o Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora substituta do programa, Caroline Zamboni, "as ações de educação para a saúde sexual acontecem em todas as escolas". No Brasil, são 69.509 unidades participantes.

Em entrevista, porém, o coordenador do programa na Bahia, Fábio Barbosa, afirmou que o tema não é tratado em todas as escolas, mas naquelas em que se enxerga a necessidade.

"No subúrbio ferroviário, pelos alunos estarem em situação de vulnerabilidade social e por conta do aumento do numero adolescentes grávidas, todas as escolas estão trabalhando o tema", disse.

Trinta e cinco unidades da região passaram por programas de capacitação de professores. A previsão do gestor é que essa ação se expanda para alguns municípios do interior em 2014.

Exemplo

Há 17 anos, o Colégio Estadual Duque de Caixas, na Liberdade, é uma referência na rede pública por tratar abertamente de sexualidade e suas questões.

Segundo a professora de matemática Lícia Rosa, o projeto surgiu em 1996, a partir de um programa de capacitação de professores promovido pela Secretaria da Educação.

Desde então, a escola tem uma sala específica em que cinco professores se revezam voluntariamente para conversar e orientar os alunos.

Também são disponibilizados preservativos e aplicados pequenos questionários com estudantes a respeito de seus principais conhecimentos sobre sexualidade.

Há, ainda, um questionário para os pais, mas Lícia explica que são poucos os que procuram a instituição.

Grande parte dos questionamentos dos alunos se relaciona à gravidez. "A preocupação vem de ambos os sexos, mas há muitos casos em que o menino se recusa a usar camisinha e manda a parceira tomar a pílula do dia seguinte. A resistência em usar o preservativo ainda existe", afirma.

Para o estudante Jeferson Carvalho, 17, do 2º ano do ensino médio, a responsabilidade por evitar a gravidez deve ser compartilhada pelo casal. "A obrigação é dos dois. Se o cara não quiser se proteger, a menina não deve transar", opina o jovem.

adblock ativo