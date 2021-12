Escolab levará a 2 mil alunos esportes, artes e tecnologia

Cerca de dois mil estudantes do ensino fundamental da rede municipal - 2% do total (100 mil alunos) desse nível escolar - vão participar, no contraturno, de atividades complementares com tecnologia, artes e esportes por meio do projeto lançado nesta segunda-feira, 23, pela prefeitura e que conta com parceria do Google: a Escola Laboratório (Escolab).

Criada pela Secretaria da Educação (Semed), a Escolab vai funcionar como um centro que atenderá alunos de vários colégios do entorno e utilizará plataformas de estudo do Google. A intenção é que o estudante reforce, no contraturno, conteúdos aprendidos durante o turno regular.

As duas escolabs iniciais estão programadas para funcionar no segundo semestre deste ano e serão instaladas na Boca do Rio e em Coutos, no subúrbio ferroviário. O custo anual de cada uma delas é de R$ 3 milhões.

Na Boca do Rio, a unidade funcionará no mesmo prédio do Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja) e abrigará 1.200 alunos das seguintes escolas: Agnelo de Brito, União Caridade e Julieta Calmon, além do próprio Imeja.

Já a do subúrbio ferroviário será implantada onde funcionava a escola Cid Passos e abarcará 600 estudantes das instituições de ensino: Colina do Mar, Alto de Coutos, Oito de Maio e o próprio Cid Passos.

A da Boca do Rio terá, também, um teatro e uma biblioteca e a do subúrbio, um Museu da Criança. Uma terceira unidade com capacidade para 400 alunos está em construção. A previsão é que ela seja inaugurada até o final deste ano também em Coutos. Outras cinco estão sendo licitadas para os bairros de Cajazeiras, Pirajá, Bairro da Paz, São Marcos e um quinto bairro que não foi informado.

Segundo o secretário de Educação, Guilherme Bellintani, a Escolab terá como foco de funcionamento seis eixos temáticos. Os quatro primeiros terão suporte basicamente de tecnologia: jogos de linguagem, de raciocínio lógico, cultura global e experimentação científica.

Esporte e artes

Os estudantes terão acesso a tablets, computadores e impressora 3D, por exemplo. Os outros dois eixos envolvem experimentação artística e prática esportiva. Num espaço chamado de Maker, os estudantes vão montar e desmontar vários equipamentos, de abridores de garrafas a computadores.

Além da tecnologia, as novas unidades de ensino terão ônibus para atividade externa e transporte de estudantes de escolas distantes, almoço e lanche para os alunos. Haverá, também, núcleo de arte com projetos artísticos abertos à comunidade. As escolabs funcionarão nos finais de semana para receber moradores do entorno.

A Escolab terá, ainda, um Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, voltado para atender e acompanhar estudantes com essas características. O secretário contou que foram identificadas 400 crianças e adolescentes que se enquadram neste quesito. "São alunos que fogem da curva normal de aprendizado. Eles não vão ficar nas escolabs, mas serão acompanhados", disse Bellintani.

