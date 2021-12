Escola técnica de saúde é atingida por princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu a Escola Técnica em Saúde San Rafael, na manhã desta quarta-feira, 10, no bairro do Canela, em Salvador. A assessoria de comunicação da instituição esclareceu, em nota divulgada à imprensa, que as chamas foram motivadas por uma impressora da diretoria que superaqueceu e acabou pegando fogo. O incidente não deixou feridos.

