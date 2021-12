Escola pública em Pernambués ganha arte em grafite

Os muros internos e externos da Escola Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambués, ganharam um novo colorido na manhã deste sábado, 26, pelas mãos de cerca de 20 grafiteiros.

A ação fez parte do 2º Encontro de Grafiteiros e Grafiteiras de Salvador e Região Metropolitana, uma iniciativa do Grupo de Arte-Educação, Esporte e Cultura (Gaeec), em parceria com a Comunidade Pernambués Ativa (CPA) e o Hospital Humberto Castro Lima (HHCL).

Além de artistas profissionais, a atividade aberta à comunidade contou com a participação de alunos e demais adolescentes, que se inspiraram em temas como cultura baiana, educação, cidadania e igualdade de gêneros para criar o painel.

Durante o encontro, foi realizado o seminário Arte de Rua: Juventude e Cidadania, onde foram abordados assuntos como os desafios do movimento hip hop, saúde e cidadania. O evento também contou com oficinas de grafite, apresentações de teatro, break e shows de grupos de reggae e hip hop.

De acordo com o coordenador-geral do Gaeec e idealizador do encontro, Demisson Cardoso, o propósito é levar o grafite ao ambiente escolar para difundir novos conceitos de arte.

"Grande parte dos alunos se identifica com a cultura hip hop e com a arte de rua. Por isso, achamos interessante utilizar o espaço da escola do bairro para mostrar à comunidade que a arte se manifesta das mais diversas formas", disse.

Para a diretora da instituição, Andreia Passos, permitir que os alunos possam decorar o ambiente em que estudam é uma forma de torná-los mais participativos.

"É um momento de integração. Os alunos se divertem, participam e aprendem. Assim, o aprendizado não fica restrito apenas à sala de aluna", afirmou.

Saúde

Quem passou pela escola até o meio-dia deste sábado também pôde realizar exames preliminares de visão, medição de pressão arterial, além de palestras educativas sobre saúde ocular, hábitos preventivos e cuidados, e uma palestra sobre DST/Aids.

A participação do Hospital Humberto Castro Lima no evento integra o Programa HHCL Solidário, que leva ações de promoção da saúde ocular a comunidades e unidades de saúde.

A próxima edição do evento será realizada no dia 9 de maio, no Colégio Manoel Novaes, situado na avenida Araújo Pinho, no Canela.

