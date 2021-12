Escola Pública de Trânsito abre inscrições

Serão abertas às 10h desta quinta-feira, 20, as inscrições para as próximas turmas da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) do Detran-Ba. Os interessados em obter a primeira habilitação devem acessar o site da instituição e preencher o formulário de inscrição.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter pelo menos o primeiro grau completo, e portar RG e CPF. Entre os critérios, também é preciso estar desempregado ou empregado com renda igual ou inferior a 1 salário mínimo; ter estudado a vida toda na rede pública de ensino federal, estadual ou municipal, ou em escola privada com bolsa integral comprovada.

Quem não atender aos requisitos exigidos terá a inscrição automaticamente cancelada.

adblock ativo