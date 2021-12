Escola promove encontro entre alunos e indígenas de Alagoas

Índios pertencentes às tribos Kariri-Xocó e Kaxagó, nativos de Alagoas, apresentaram a cultura das comunidades com cantos e danças, nesta quarta-feira, 19, Dia do Índio, no Colégio Integral, na Pituba, em Salvador.

Crianças de 2 a 12 anos puderam conhecer um pouco mais dos primeiros habitantes do Brasil, além de contribuir com alimentos não perecíveis, que foram arrecadados na Páscoa.

A coordenadora do Integral Kids, Suzy Matheus, conta que a atividade faz parte de um projeto permanente na instituição, que valoriza o ensino da história e das culturas indígena e afro-brasileiras.

“A troca de informações por meio do contato com os índios desmistifica conceitos errados que as crianças vão construindo ao longo da vida por falta do conhecimento histórico”, diz a educadora. “Todos os anos essa visita é esperada e ficamos ansiosos pelos esclarecimentos de dúvidas que as crianças vão levantando ao longo do projeto. Elas questionam sobre como eles se alimentam, sobre a forma como se vestem e convivem”, conta Suzy.

“Pequeno Guerreiro”

O índio Joseval de Aquino, ou Itaí, o Pequeno Guerreiro, como prefere ser chamado, destacou como “essencial” a oportunidade dada para contar histórias da tribo.

“Seria melhor se isso não fosse só no Dia do Índio. As pessoas nos idealizam como antigamente, mas não estamos mais vivendo como vivíamos 500 anos atrás. Hoje somos civilizados, moramos perto da cidade. Mas também jamais perdemos nossa cultura e sabemos muito bem o que trazemos de tradição”.

Itaí conta que as crianças sempre questionam se na aldeia tem televisão. “Temos televisão, vivemos em casa normal, mas no lugar onde fazemos nosso ritual seguimos os padrões indígenas, dormimos em redes e esteiras, podemos ficar nus”, esclarece.

Rituais

Segundo ele, antes dos rituais os índios não podem namorar, para “manter a matéria limpa”. Os filhos vão junto aos ritos. As esposas esperam por 15 dias.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

