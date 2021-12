Escola oferece cursos profissionalizantes gratuitos

A Escola Municipal Luiza Mahim, que fica da Boca do Rio, na orla de Salvador, está oferecendo oito cursos profissionalizantes gratuitos para moradores do bairro. Os interessados em participar de um dos cursos de inglês, português, matemática, postura profissional, cinema e cidadania, Mahim em Movimento - atividades corporais, unhas decoradas e maquiagem devem realizar as inscrições no prédio da escola. É necessária apresentação de documentos de identificação como carteira de identidade e CPF, além do comprovante de residência. As aulas começam na quarta-feira, 8, com uma aula inaugural ministrada por toda a equipe escolar.

