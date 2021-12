Escola no bairro da Santa Mônica corre risco de desabar

A escola Sonho de Criança Feliz, localizada no bairro de Santa Mônica, está sobre o risco de desabamento. Por conta da ameaça, a unidade de ensino foi interditada na semana passada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Com isso, cerca de 250 crianças estão sem aula.

A escola, que fica no primeiro andar de um prédio, teria tido a estrutura afetada em decorrência de uma obra irregular feita pela proprietária do Supermercado Santana, que fica no andar térreo.

No começo do mês de maio, a diretora da escola, Edileuza Santana, enviou um email informando o caso ao Ministério Público. O órgão, por sua vez, segundo a dirigente, acionou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA), que enviou uma equipe ao local.

Lá, os engenheiros confirmaram que o prédio não tinha condições de continuar com as aulas, segundo informou a diretora da escola, em entrevista ao Portal A TARDE. Desde então, a escola não funciona.

"Não basta apenas interditar, tem que resolver o problema. As crianças não podem ficar sem estudar. Os pais dos alunos pagam por um serviço e não podem ficar sem recebê-lo", disse Edileuza.

Além da Codesal, uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) também compareceu ao local e interditou o supermercado que, além das obras irregulares, não tinha alvará de funcionamento.

Na noite da última segunda, 18, e na manhã de terça, 19, pais dos alunos fizeram protesto em frente à escola. "Tiraram uma parede que ficava no meio do supermercado. Com isso, a escola está a ponto de desabar. Fizemos protesto na segunda e na terça, pois essa situação não pode ficar assim", diz Ana Cláudia, mãe de uma aluna da escola.

A diretora ainda acusa a proprietária do supermercado de abrir o estabelecimento para funcionamento, mesmo com a proibição estabelecida pela Sucom.

O órgão da prefeitura informou que enviou uma equipe para o local nesta quarta para apurar a denúncia feita pela diretora. O resultado da verificação ainda não foi divulgado.

A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com a proprietária do supermercado, mas ninguém foi localizado para comentar sobre a situação.

