Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar é inaugurada

Há 20 dias, a pequena Michaela Silva, 8 anos, foi internada no Hospital da Criança, nas Obras Sociais Irmã Dulce - Osid, no bairro de Roma, após sofrer acidente vascular cerebral (AVC).

Durante esse período, a jovem, que cursa o 2° ano do Ensino Fundamental no município de Barra (a 650 km de Salvador), além de receber cuidados médicos, pôde realizar todas as tarefas escolares regularmente.

As atividades foram acompanhadas pelas professoras da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, que teve a sede administrativa inaugurada nesta quinta-feira, 1º, pelo prefeito ACM Neto e pelo o secretário municipal da Educação (Smed), Guilherme Bellintani, durante cerimônia realizada na sede das Osid.

A unidade servirá como núcleo do Programa de Classe Hospitalar e Domiciliar de Salvador e vai funcionar na sede no Centro de Arte e Educação Mário Gusmão, no bairro de Amaralina. O programa visa assegurar o atendimento escolar durante o período de hospitalização ou internação domiciliar de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

No núcleo, os 47 professores que lecionam para cerca de 1.500 pacientes distribuídos em 13 hospitais, quatro casas de apoio e 18 domicílios da capital, poderão receber treinamento, organizar reuniões, utilizar computadores, elaborar aulas e arquivar documentos.

De acordo com o secretário Guilherme Bellintani, a abertura de um espaço físico que serve como sede do trabalho realizado nas unidades de saúde vem consolidar o programa fundado há 14 anos nas Osid e que foi incorporado à prefeitura na gestão municipal anterior.

"No caso das crianças, além de receberem as atividades da escola em que estão matriculadas durante o internamento, elas têm aulas individuais e coletivas, com recreação, dança e música. As atividades acontecem no mesmo horário em que elas frequentariam a escola. Os adultos, também são acompanhados", disse.

Para o prefeito ACM Neto, as aulas do programa, além de evitarem a evasão escolar dos pacientes após a alta médica, servem como recreação para as crianças debilitadas. "Muitas vezes, aquele momento da aula é a única alegria que aquela criança, que está em tratamento, tem durante o dia".

Humanização

Iniciado nas Osid como continuidade da obra de Irmã Dulce, o programa serviu de modelo para que fosse adaptado em outras unidades hospitalares como forma de humanizar o tratamento clínico dos internos.

Aos 14 anos, a estudante universitária Érica Alcântara, 19, teve que ser submetida a sessões de quimioterapia para tratamento de um câncer. Apesar da doença e do tratamento doloroso, a jovem, que precisou ser internada diversas vezes, conseguiu seguir o calendário letivo graças às professoras do programa.

Motivada pelas educadoras do hospital, Érica decidiu, ao concluir o ensino médio, cursar Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Agora, sonha em poder trabalhar na área de oncologia.

"Foi um período muito difícil e as professoras nos ajudaram a superar com a cabeça erguida. Durante aqueles anos, elas foram muito mais do que simples educadoras. Elas me ensinaram a ter esperança. Quero poder fazer o mesmo por outros pacientes", contou, emocionada.

