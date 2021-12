Escola Municipal de Novo Horizonte é reinaugurada

A Escola Municipal de Novo Horizonte, localizada na rua Albino Fernandes, no bairro de Novo Horizonte, foi reinaugurada nesta terça-feira, 24, com a presença da comunidade, dos estudantes, grupos de música. A reconstrução da instituição foi realizada em 10 meses e contou com R$ 2,6 milhões em investimentos.

O novo espaço, que ocupa uma área de dois mil m² e atenderá 570 alunos, possui 13 salas de aula, além de seis sanitários, pátios cobertos e descobertos, lavanderia, cozinha e jardim. A unidade atende estudantes da educação infantil, fundamental I e educação de jovens e adultos (EJA).

Diretora da escola, Cristiane Andrade destaca que a reestruturação traz motivação para integrar a comunidade: “A reforma dá uma energia a mais para realizar a nossa missão”.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

