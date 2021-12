Escola muda nome de ditador por guerrilheiro

A Secretaria de Educação da Bahia acatou o pedido de troca do nome do Colégio Estadual Presidente Emílio Garrastazu Médici para Colégio Estadual do Stiep Carlos Marighella. A mudança foi regulamentada na última sexta-feira, 14, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. O novo nome foi escolhido em eleição entre professores, funcionários, estudantes e pais de alunos.

Marighella recebeu 406 votos, ou seja, 69% das participações. O do geógrafo baiano Milton Santos foi o segundo mais votado. A mudança foi solicitada em dezembro de 2013 após a eleição.

Os alunos, professores e funcionários não queriam que a escola fosse lembrada pelo nome do general gaúcho Médici, que governou o país entre 1969 e 1974, durante a ditadura. O colégio foi inaugurado em 1972 durante seu governo.

