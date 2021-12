Escola de Salvador tem pior índice do Ideb

O Ministério da Educação (MEC) ainda não confirmou se a Escola Estadual 29 de Março realmente recebeu a média 0,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb) o que a torna a pior unidade de ensino do Brasil. A nota é a mais baixa entre as alcançadas por 30.841 escolas em análise referente à 8ª série do ensino fundamental. Mas, segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia teria ocorrido um erro do órgão estadual, na migração de dados para o sistema do Ministério da Educação, resultando num indicador falso.

"A pontuação do Colégio Estadual 29 de Março, em Salvador, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), é 2,4, ao contrário do que aparece no resultado do Ideb 2011. O erro foi relativo ao indicador de rendimento, que aparece com o índice de 0,03, quando o correto é 0,50", diz a nota da secretaria.

A nota conclui que, "O Colégio 29 de Março melhorou seus resultados da prova brasil em língua portuguesa e matemática, passando da média de 4,08 para 4,84. A prova Brasil serve como referência para o cálculo do Ideb".

Segundo outros dados do Ideb divulgados pelo MEC, a Bahia superou as metas definidas para 2011 nas notas que se referem à 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. A escola que obteve melhor desempenho no Estado foi o Colégio Militar de Salvador (CMS), instituição pública federal, que também ocupa a sexta colocação nacional, com nota 7,2.

Situada no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, a Escola 29 de Março se não tem a nota mais baixa, possui instalações que não oferecem um padrão ideal para um estabelecimento de ensino. O acesso é feito por um portão lateral e, no imóvel, não existe placa informando se tratar de uma escola. Além disso, a unidade divide espaço com um centro comercial no qual funcionam três mercadinhos e uma farmácia. Algumas salas são instaladas no primeiro andar, sobre as lojas.

Cálculo - O Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb) foi criado pelo MEC para medir a qualidade no ensino básico, a cada dois anos. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho na prova Brasil, que é aplicada para crianças do 5º e 9º do fundamental e do 3º ano do ensino médio e está em sua 4ª edição.

Nas 3 edições anteriores do Ideb (2005, 2007 e 2009), a Escola 29 de Março obteve notas 2; 1,6 e 2,2, respectivamente. A projeção feita pelo MEC era a de que o colégio alcançasse a nota 2,6 em 2011.

adblock ativo