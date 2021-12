Escola de Salvador promove ações gratuitas para a terceira idade

O Colégio Vitória-Régia, localizado no bairro do Cabula, vai oferecer uma série de atividades gratuitas ou com valores simbólicos, nesta quarta-feira, 27, para pessoas acima dos 60 anos. O objetivo é ajudar a manter a mente do idoso ativa, visando proporcionar uma velhice com autonomia, qualidade de vida e humor.

Todas as ações precisam de inscrições prévias, que podem ser realizadas presencialmente no Núcleo de Informática do Vitória-Régia, colégio localizado na Rua Antônio Cândido de Lima, em Salvador. As vagas são limitadas.

Confira a programação do evento:

