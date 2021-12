Escola de Dança da Funceb disponibiliza 439 vagas para cursos livres

Estão abertas até o final do mês as inscrições para os cursos livres da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Ainda estão disponíveis 439 vagas para as aulas de Balé Clássico, Dança Moderna, Dança Contemporânea, Dança Afro, Alongamento, Pilates de Solo, Ioga, Dança do Ventre, Street Jazz, Sapetado Americano, Dança de Salão, Interface Artística, Produção e Gestão, Dança Popular, Stiletto, Cinesiologia, História da Dança e Apreciação Estética e Percussão.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e realizar a inscrição presencial na sede da Escola de Dança (Rua da Oração, nº 1 - Terreiro de Jesus), apresentando carteira de identidade e comprovante de residência. O valor da mensalidade é R$ 60.

