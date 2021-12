Escola de dança abre inscrições para curso de férias com 1500 vagas

A Escola de Dança da Funceb abriu nesta segunda-feira, 7, as inscrições para os Cursos de Férias 2019. Ao todo, serão oferecidos 1.500 vagas para 25 opções de modalidades de dança.

Entre as modalidades estão: dança afro-brasileira, dança circular sagrada, dança do ventre, dança moderna e contemporânea, balé clássico, hip hop, stilleto entre outros.

O curso acontece na sede da instituição, no Pelourinho e terá duração de 1 mês. As inscrições custam R$ 150 (matrícula por curso) ou R$ 25 (aula avulsa). Os interessados devem se matricular diretamente com o professor da aula de interesse. Confira a lista abaixo:

Programação Curso de Férias 2019- Funceb

