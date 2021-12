Escola da capital é finalista em prêmio

A Escola Municipal da Engomadeira (no bairro da Engomadeira), da rede pública de ensino de Salvador, é a única finalista da Bahia do prêmio Curta Histórias, com o vídeo "Eu acredito! E você?"

A premiação, realizada pelo Ministério da Educação (MEC), é voltada para os alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino de todo o país e este ano tem como tema Personalidades Negras. A iniciativa tem como objetivo incentivar novos talentos e estimular o desenvolvimento das atividades pedagógicas e audiovisuais de cunho cultural e educativo em escolas públicas brasileiras.



A cerimônia de premiação será no dia 28, em Brasília. Os vencedores ganharão smartphone, câmera digital semiprofissional, além de datashow, DVD e cinemateca.

