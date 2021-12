Escola abre inscrições para formação pedagógica em educação étnica-racial

A escola de educação infantil afro-brasileira e bilíngue, Escolinha Maria Felipa, localizada na Federação, em Salvador, abriu inscrições, que seguem até o dia 26 de junho, para a realização do ciclo de Formação Pedagógica em Educação Infantil para as Relações Étnico-Raciais. O curso, que está em sua sexta edição de formação e tem o valor de R$60, ocorre entre os dias 28 e 30 de junho, através da plataforma do Google Meet, de 19h às 21h.

O ciclo busca construir coletivamente uma perspectiva de educação emancipadora e diversa. Além disso, foca, principalmente, em uma educação antirracista e nas cosmopercepções dos povos africanos e índigenas, visando a importância de descontruir hierarquias e desigualdades sociais.

“Desejamos espalhar pelo Brasil a perspectiva educacional que acreditamos ser a revolução que queremos, uma formação emancipadora, que liberta, sendo equânime, reconhecendo todas as pessoas envolvidas no processo como protagonistas de suas próprias histórias e como pessoas igualmente potentes”, afirma Bárbara Carine, idealizadora da escola.

No dia 28 a escritora e ativista indígena, Eliane Potiguara, vai abrir a formação com o tema “A importância da literatura indígena no movimento indígena”. A intelectual negra brasileira Dra. Vanda Machado ministrará o segundo encontro “Oralidade e ancestralidade na escola", no dia 29. Já no dia 30 de junho, o encerramento fica a cargo da educadora e contadora de histórias africanas Giselda Perê, que ministrará o debate “A mitologia africana da educação infantil”.

Ciclo

A formação começou em 2019, de forma presencial, na própria escola, e teve sua primeira versão online em 2020. O ciclo conta com o compartilhamento quanto aos conhecimentos antirracistas, no qual, tem o objetivo de mostrar que a escola e a formação são possibilidades para que exista um mundo que respeite e paute pessoas diversas, complexas e com particularidades culturais.

adblock ativo