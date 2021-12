ERRAMOS: Bombeiros salvam homem que tentou se jogar...

Diferentemente do que foi publicado no Portal A TARDE e nas redes sociais, Carolina Fernandes de Oliveira não é namorada de Jailton de Santana Amaral, um funcionário de uma loja de material de construção que tentou se jogar de uma passarela da avenida Luís Viana Filho (Paralela) no dia 22 de maio. Carolina é analista de Recursos Humanos da mesma empresa e foi a responsável por evitar que o colega se jogasse.

O fato ocorreu por volta das 9h da última sexta-feira, dia 22, quando Jailton subiu na passarela em frente ao Hospital Sarah Kubitschek e foi resgatado, cerca de uma hora depois, pelo Corpo de Bombeiros, após Carolina demovê-lo da ideia de suicídio.

