Equipes formadas por mulheres vencem hackathon da Nasa em Salvador

Com resultado inédito, duas equipes formadas por jovens mulheres venceram a etapa local do Nasa Space Apps Challenge, considerado um dos maiores hackathon do mundo, realizado no último fim de semana em Salvador.

A edição é a primeira em que grupos formados somente pelo gênero feminino são escalados para representar a cidade na etapa mundial. A competição, realizada simultaneamente em todo o mundo, acontece desde 2018 na capital baiana.

Em 2020, 60% dos participantes que entregaram os projetos foram mulheres. “Fizemos história. Esta foi a edição com maior participação feminina e, por mérito, elas venceram a etapa local. Independentemente do resultado do mundial, estamos muitos contentes com este resultado, com a representação feminina que sempre buscamos aumentar em cada edição”, ressalta a representante local da competição Leka Hattori.

A equipe vencedora, chamada HER, reuniu as engenheiras de petróleo Larissa Nery, de 25 anos, e Isabella Moresco, 24, além da arquiteta Natália Cunha, 24, e da designer Gabriela Pereira, 23. las desenvolveram um sistema independente capaz de captar água da atmosfera e devolvê-la ao solo em forma de chuva artificial, com o intuito de evitar incêndios.

Já a equipe Hypatia, segunda colocada, criou um projeto com a missão de acabar com a desigualdade na nutrição ao usar batatas transgênicas, de fácil cultivo, contendo o gene de produção da vitamina B-12, componente encontrado exclusivamente em produtos de origem animal. O grupo é formado pelas estudantes de engenharia mecânica Beatriz Mota, 18, e de biotecnologia Daniela Méria, 22, e Clara Fernandez, 26, além das designers Ananda Savitri, 25, e Michelle Velasquez, 27, e da técnica em biotecnologia Talia Oliveira, 20.

As equipes, além de disputar mundialmente a possibilidade de realizar para a Nasa o projeto proposto, as vencedoras ganharão como premiação um day use em Costa do Sauípe, resort all inclusive em um dos melhores destinos de praia do Brasil, além da participação no Programa De Aceleração 2021 do Sebrae Bahia e o curso “Você: Profissional do Futuro” da Trêsbês.

adblock ativo