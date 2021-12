Equipes do Bolsa Família e do Simm atendem em Canabrava

A população de Canabrava e de regiões vizinhas receberá os serviços itinerantes do Bolsa Família, do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) e de avaliação nutricional nesta quinta-feira, 6, das 9h às 13h. O atendimento será feito no Centro de Convivência Socioassistencial de Canabrava, localizado à rua Artêmio Valente, próxima ao Estádio Manoel Barradas (Barradão).

Os visitantes poderão assistir a palestras sobre orientação bucal e câncer de mama e aproveitar a oportunidade para fazer exame de glicemia e oftalmológico com a equipe da Unidade Básica de Atenção à Saúde de Canabrava.​ Também terão atividades culturais, como apresentação e mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos jovens da Fundação Cidade Mãe.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza (Semps) com a Fundação Cidade Mãe, e a expectativa é atender cerca de 400 pessoas, entre usuários do centro de convivência e comunidade local.

