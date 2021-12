Equipes de prevenção à dengue abrem imóveis em Salvador

Imóveis fechados e abandonados nos bairros da Pituba, Caminho das Árvores e Itaigara foram abertos por uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A operação, realizada nesta quarta-feira, 9, faz parte de um conjunto de ações promovidas pela prefeitura para o enfrentamento da dengue.

Os trabalhos foram iniciados pelo bairro da Pituba, lugar onde morava a estudante de direito Bruna Gomes Muniz, 24 anos, que morreu de dengue hemorrágica.



Dentre os seis imóveis abertos, em quatro deles havia focos do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue. Nesta quinta, 10, as ações prosseguem na mesma região; na próxima terça, 15, a ação é retomada, mas no Centro Histórico.

Salvador é um dos sete municípios da Bahia que entraram em estado de alerta para ocorrência de uma epidemia. Este ano, já foram confirmados 273 casos da doença, segundo a SMS.

Um Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (Liraa), feito pela SMS, apontou que o índice de infestação predial (IIP) na capital aumentou de 2,6% em dezembro para 3,2% em março. O estudo foi feito por amostragem em todos os bairros, entre os dias 20 e 25 de março.

Interior

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), Nordestina é o único município em estado de emergência, com 128 casos da doença registrados. Baixa Grande, Barreiras, Camaçari, Itabuna, Muriti e Valença estão em situação de alerta.

Em Itabuna, a 433 km da capital, onde mais de 300 casos foram registrados em menos de 20 dias, o Ministério Público do Estado da Bahia constatou que 14% dos 38 agentes de controle de endemias se encontram em desvio de função, exercendo atividades como as de garçom, motoboy, recepcionista, etc.

O órgão expediu recomendação para que a prefeitura adote em dez dias as medidas administrativas necessárias ao retorno de todos os agentes. O número de casos registrados em Itabuna é 20 vezes superior ao tolerado pelo Ministério da Saúde.

Ambiente propício

A coordenadora do Programa Municipal de Controle da Dengue em Salvador, Isabel Guimarães, explica que o clima favorece a proliferação. "A chuva aumenta a quantidade de água e o calor faz com que a eclosão dos ovos aconteça mais rápido", diz.

Isabel Guimarães alerta que 80% dos focos são encontrados em residências, em recipientes como tanques e tonéis destampados em nível de solo e lixo comum.

