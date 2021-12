Equipe será formada para regulamentar lei do lixo

Na segunda quinzena de janeiro do próximo ano, a Prefeitura de Salvador deve criar um grupo de trabalho para regulamentar a lei que dispõe sobre a proibição de jogar lixo nos logradouros públicos.

Sancionada no início desta semana e divulgada na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial do Município (DOM), a lei será discutida por uma equipe formada por representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) e de secretarias municipais, como a de Ordem Pública (Semop), da Fazenda (Sefaz) e Cidade Sustentável.

Conforme a titular da Semop, Rosemma Maluf, a lei, embora seja necessária e fundamental para a preservação do meio ambiente, não é autoaplicável e precisa de debate antes de ser colocada em prática na capital baiana.

"Não podemos por aí multando as pessoas, seria irresponsável. É preciso levantar dados importantes, como quantitativo de agentes que serão responsáveis pela fiscalização, valor da multa e os parâmetros para definir que medidas serão aplicadas", explicou.

Embora ainda não haja definições concretas sobre as multas, a titular da Semop adianta que elas só serão emitidas após os infratores receberem uma advertência.

Além disso, a secretária esclarece que o valor da multa de R$ 400, previsto no projeto de lei, de autoria do vereador Marcell Moraes (PV), deve ser repensado: "O caráter educativo da lei é maior do que o punitivo. A intenção é mudar a cidade, mas, para isso, é (preciso) mudar o comportamento das pessoas, e isso pode ser feito através da educação".

A secretária considera que o maior desafio para que a lei comece a ser aplicada na cidade é a fiscalização. "Salvador é muito grande, conta com uma infinidade de bairros. Fiscalizar toda a região será tarefa difícil", afirmou.

Campanhas

Além de discutir a forma como o dispositivo será aplicado, o grupo de trabalho também vai ser responsável pela criação de campanhas de conscientização.

"Não basta punir, é preciso que a população entenda a importância de cuidar das ruas. Não adianta a prefeitura disponibilizar a coleta se as pessoas só depositam o lixo após a passagem do caminhão", disse.

