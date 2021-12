Equipe médica completa é demitida do HGE

Uma equipe médica com cerca de 10 profissionais que atuavam no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, foi demitida. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed).

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou, por meio de nota, as demissões devido ao término do contrato e também informou que o atendimento à população não será afetado.

A Sesab informou que a equipe de médicos havia sido contratada, inicialmente, para atuar no HGE 2, nova unidade que seria inaugurada no final de 2015 e que, por questões técnicas, a obra teve que passar por ajustes no projeto inicial, impossibilitando até o momento a sua abertura.

Ainda de acordo com a Sesab, os médicos foram distribuídos em setores do HGE e, com o encerramento do contrato, os profissionais deixaram de atuar na unidade. A Sesab disse ainda que o HGE 2 contará com 40 leitos de UTI.

O Sindimed repudiou a demissão dos médicos e afirmou que enviou ofício ao secretário de Saúde, Fábio Villas Boas, pedindo a revisão imediata da medida.

Ainda segundo o Sindimed, uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Trabalho (MPT), além de ofícios para o Conselho Regional de Medicina (Cremeb) e a diretoria geral do hospital.

