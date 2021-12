Equipe da PM sofre ataque a tiros e soldado é baleado em Simões Filho

Durante a averiguação de uma denúncia de som alto, na madrugada deste sábado, 28, guarnições da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar entraram em confronto com criminosos, na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador (RMS).

Ao chegarem no local, os policiais perceberam a presença de um bando armado, formado por oito homens, e houve troca de tiros. Na ação, o soldado Herlen dos Santos Mota acabou ferido no braço e abdômen.

Após a ocorrência, o PM foi socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que Mota não precisou passar por procedimentos cirúrgicos e não corre risco de morte.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a PM, para identificar os fugitivos, mas não obteve resposta.

Denúncia

Até as 13h15, não havia notícias sobre o paradeiro dos criminosos. Informações sobre o bando podem ser repassadas, com total sigilo, para o Disque Denúncia da SSP, por meio do telefone (71) 3235-0000.

*Estagiária sob supervisão do editor coordenador Luiz Lasserre

