Equipamentos públicos da orla em estado de abandono

O arame é tênue. A linha que atesta a qualidade dos equipamentos esportivos na orla de Salvador, não. Aqueles que conservam bom estado, como nas praias de Stella Maris ou em Amaralina, possuem mais de uma modalidade esportiva em funcionamento e mantém o grau de excelência prometido na implantação do projeto. O mau estado dos demais é latente. O improviso passa a ser o atenuante.

Na praça de Ondina, na Avenida Oceânica, por exemplo, um arame fino, amarrado em um nó em uma das hastes da tabela de basquete, segura umas traves de futebol. Sem ele, a baliza não se manteria em pé. Está solta e danificada. "O pessoal fez isso para garantir o baba, caso contrário não tinha como jogar. Tem muito tempo que ninguém dá uma manutenção aqui, por isso está desse jeito", diz José do Carmo, 45, dono de uma pizzaria em Brotas, e assíduo frequentador do local.

A reportagem de A TARDE percorreu toda a extensão da orla de Salvador, Cidade Alta e Baixa, para averiguar a qualidade dos equipamentos esportivos públicos da capital baiana. Os locais mais críticos são a Boca do Rio, sem iluminação e com equipamentos inviabilizados por falta de estrutura adequada, além das praças de Ondina, Pituba e Monte Serrat, funcionando graças a capacidade de improvisos dos populares.

Segundo informações da Prefeitura são 117 campos e 56 quadras instalados no município. Estes equipamentos ficam à cargo da Secult (Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Lazer). A pasta afirma despender R$ 2 milhões do seu orçamento anual nos cuidados destes espaços.

As praças com aparelhagem esportiva da orla ficam sobre os cuidados da Desal (Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador). O orgão não especifica os gastos exatos na manutenção destes equipamentos da orla, mas cita o montante anual de R$ 6 milhões orçados pela Prefeitura para recuperação dos espaços públicos da cidade. Em defesa, a Desal faz questão de ressaltar ainda que, na recém inaugurada praça da Ribeira, entregue em abril deste ano, com custo de R$ 80 mil, já foram gastos mais R$ 17 mil somente na reparação dos danos causados por vândalos.

"Só por conta do vandalismo são gastos cerca de R$ 4 mil a R$ 11 mil na restauração destes equipamentos", rebate, por meio de assessoria, o presidente da Desal, Jarilson Paim.

Reclamações - As reclamações sobre o estado dos aparelhos esportivos da cidade se estendem pelos quase 50 quilômetros de praias de Salvador.

Vão desde "a falta de variedade para os praticantes", conforme relata o comerciante Alberto Nunes Santos, de 31 anos; ao "maior cuidado dado aos bairros mais nobres", de acordo com Augusto Pereira, 52, morador do Cabula, que faz diariamente exercícios de musculação nas praias de Jardim de Alah.

Na Boca do Rio, a reclamação dos moradores recai na falta de cuidados com a praça de esportes do bairro. No local, estão as cinco únicas quadras de tênis gratuitas de Salvador, que estavam fora de funcionamento há quase três meses por falta da instalação de uma tela de proteção que impedia a bola de escapar. "Assim não dava para jogar. A bolinha caia no meio da rua, onde passam os carros", relatou Hermano Santos, aposentado, de 63 anos.

Nesta última semana, a tela foi finalmente colocada. Ainda assim, outros problemas se sobressaem na Boca do Rio. "As pessoas não podem praticar nenhum esporte a noite, pois os refletores não funcionam direito. E o posto de segurança está totalmente sujo e abandonado. Tivemos que pagar, do nosso próprio bolso, uma pessoa para limpar os banheiros daqui", relata um dos guardas municipal de prontidão na praça, à sombra do anonimato.

Em Monte Serrat, as queixas são por conta da falta de qualidade dos equipamentos implantados, há menos de um ano. "O material usado não foi o melhor. A maioria reclama que, em poucos meses, quase tudo já estava bastante desgastado. E olhe que as pessoas aqui são muito cuidadosas na utilização dos aparelhos", diz o morador Wellington Costa. Na Praça Wilson Lins, na Pituba, as queixas são pelo desgaste dos equipamentos por conta do salitre. "Fazemos reformas quinzenais nestes locais por conta do salitre. São gastos de 130 a 150 litros de tinta para manter esta recuperação", argumenta Jarilson Paim.

adblock ativo