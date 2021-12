Equipamentos de segurança da Copa chegam a Salvador

Vinte dias depois de deixar o Rio de Janeiro e passar por três cidades-sede da Copa do Mundo no Nordeste, chegou nesta segunda-feira, 19, a Salvador o navio da Marinha 'Almirante Saboia', carregado com veículos, equipamentos e materiais que serão utilizados durante o Mundial 2014.

Com 140 metros de comprimento, a embarcação - que também descarregou em Recife (PE), Fortaleza (CE) e Natal (RN) - chegou à capital baiana por volta das 8h, na Base Naval de Aratu, onde descarregou oito motocicletas de batedores, três caminhões de cinco toneladas, três viaturas, armamentos, explosivos e dois cães farejadores.

Segundo o comandante Flávio Almeida, da área de comunicação do 2º Distrito Naval, na próxima sexta-feira, 2.300 homens das Forças Armadas (1.150 do Exército) devem chegar a Salvador para trabalhar em conjunto com os órgãos de segurança pública durante a Copa.

"A divisão do efetivo por todas as cidades-sede foi realizada de acordo com as necessidades e quantidade de jogos que acontecerão em cada capital", explicou Almeida. Ele acrescentou que, "apesar da surpresa dos protestos do ano passado, acreditamos que este ano a proporção pode ser menor".

Missão

Sob coordenação do vice-almirante Luiz Caroli, comandante do 2º Distrito Naval, as tropas atuarão na Arena Fonte Nova, nos centros de treinamento e nos hotéis onde ficarão hospedadas as seleções em Porto Seguro, Mata de São João e Santa Cruz Cabrália, na Bahia, além de Aracaju (SE).

"O trabalho consiste em fazer uma varredura nesses locais, no máximo um dia antes das partidas, em busca de potenciais ameaças", explicou Almeida. Ele reiterou que os responsáveis por essa missão são das divisões Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (BRN) e do Contraterrorismo.

Conforme o comandante, no próximo dia 6, Salvador sediará um ensaio-geral das Forças Armadas com os órgãos de segurança pública. "Felizmente, com a Copa das Confederações, ano passado, fomos bem sucedidos e tivemos tempo de ajustar o necessário", disse.

A orla de Salvador e a Baía de Todos-os-Santos serão patrulhadas por 650 homens da Marinha, com embarcações e helicópteros.

A divisão de Força Terrestre vai contar com 1.115 homens do Exército e ficará responsável pela proteção de subestações de energia e abastecimento de água. Também será responsável por torres de telecomunicações e outros locais estratégicos que estejam ligados diretamente ao evento esportivo.

O espaço aéreo de Salvador também será controlado pelas tropas das Forças Armadas e, durante dias de jogos e eventos oficiais, terá áreas restritas.

Como nas demais cidades-sede, serão criadas três zonas de exclusão, a diferentes distâncias dos locais onde serão realizadas as partidas, nas quais o acesso a aeronaves ficará restrito.

adblock ativo